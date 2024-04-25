По залізничному вокзалу на Харківщині армія рф вдарила ракетою «Іскандер»: попередні висновки прокуратури

25 квітня внаслідок удару по залізничному вокзалу у місті Балаклія Харківської області поранено 11 людей: правоохоронці встановили тип ракети, яку застосували окупанти.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 25 квітня близько 16:40 збройні сили рф завдали ракетного удару по залізничному вокзалу у Балаклії. Отримали поранення 11 мирних мешканців. Пошкоджено будівлю залізничного вокзалу, електричку, залізничні колії.

За попередніми даними, ворог вдарив ракетою «Іскандер-М» з осколково-бойовою частиною, яка розірвалась в повітрі.

«Вказані дії зс рф були спрямовані на велику кількість жертв серед цивільного населення, тому що саме в цей час до залізничного вокзалу прибувала електричка з людьми», – йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости