Метеорологи розповіли, чи несе загрозу здоров’ю «брудний» дощ, що йшов у Харкові

Вдень у середу, 24 квітня, у Харкові пройшов дощ із домішками африканського пилу, тому на світлих поверхнях (автівки, вікна, листя рослин тощо) можна було побачити світло-коричневі плями.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

«Хочемо усіх заспокоїти, оскільки це явище не несе ніякої загрози здоров’ю людини і спостерігається майже щороку навесні, враховуючи особливості синоптичних процесів. Якість повітря у приземному шарі залишається доброю, оскільки максимальна концентрація пилу відмічається на висоті кілька кілометрів, тобто там, де формуються хмари з яких випадають дощі», – йдеться в повідомленні.

Напередодні, минулої доби такі «брудні» дощі пройшли на великих територіях від Румунії та Молдови до Одеси і Києва, але там концентрація дрібного піску біла більшою. У складі цього пилу немає ніяких шкідливих речовин, окрім підвищеного вмісту оксиду заліза (іржа), яке є характерним для пустельних регіонів Африки. Тому пил має насичений рудий колір.

Враховуючи прогнози, повітряна маса африканського походження, яка панує зараз на Харківщині, поступово залишить наш регіон впродовж 26 квітня і прозорість атмосфери помітно покращиться.

На мапі добре видно, як пил з Африки поширився на південну та Східну Європу під впливом південно-західних вітрів, та в якій концентрації, станом на 24 квітня.

Агентство Телевидения Новости