У Харкові КП «КВПВ» запровадило новий спосіб оплати послуг – за місцем проживання

КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» організувало мобільний пункт, у якому можна без комісії оплатити комунальні послуги карткою або готівкою безпосередньо за місцем проживання.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

За словами бухгалтера КП «КВПВ» Катерини Шевякової, через періодичні відключення світла та інтернету харків’яни не завжди мають можливість своєчасно оплатити послуги з управління побутовими відходами. Робити це в банках чи інших установах незручно через черги.

«Тому накопичується заборгованість з оплати послуг, особливо в тих районах, які раніше зазнавали обстрілів і знову опинилися в небезпеці. Нова послуга надає харків’янам можливість вчасно сплачувати за комунальні послуги», – зазначила Катерина Шевякова.

Директор КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Олексій Артикуленко розповів, що фахівці вже здійснили перший пробний виїзд мобільного пункту.

«Адреси, за якими виїжджатиме мобільний пункт прийому платежів, обираються залежно від рівня оплати послуги нашого підприємства. Насамперед будемо виїжджати туди, де є найбільше заборгованостей», – повідомив Олексій Артикуленко.

Крім того, сплатити за послуги можна через банки та сервіси, вказані на сайті підприємства.

Агентство Телевидения Новости