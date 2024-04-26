СБУ затримала двох харків’ян, які коригували удари російських КАБів по фортифікаційних спорудах

Служба безпеки запобігла новим спробам рф завдати вогневих уражень по позиціях ЗСУ під Харковом: нейтралізовано агентурну групу російської розвідки, яка готувала серію повітряних атак на фортифікаційні споруди та укріпрайони українських військ.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Для удару по локаціях ЗСУ окупанти планували застосувати надважкі керовані авіабомби. Щоб скоригувати російські КАБи на ціль, загарбники дистанційно залучили двох своїх поплічників з Харкова. Під виглядом приватних ремонтників вони поодинці їздили по області, де приховано фіксували місця базування українських військ та розташування оборонних ліній.

Отриману інформацію обидва фігуранта месенджером передавали «зв’язковому» російської розвідки. Ним виявився їхній знайомий, місцевий житель, який у 2014 році виїхав до тимчасово окупованого Донецька та приєднався до спецназу російських військ. Саме він мав передати спецслужбі рф актуальні координати для підготовки авіаудару по Харківщині.

Однак, Служба безпеки дізналася про плани ворога ще на початковому етапі розвідувальної діяльності цих агентів. Це дозволило покроково задокументувати фігурантів та провести комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ.

На фінальній стадії спецоперації обох зловмисників було затримано у власних помешканнях. Під час обшуку у них вилучено мобільні телефони, з яких вони комунікували з окупантами.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили старшому агентурної групи рф про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Дії його спільника кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Обидва зловмисника перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років тюрми до довічного ув’язнення.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости