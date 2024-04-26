На Харківщині прикордонники збили 5 рашистських дронів

5 ворожих дронів-камікадзе приземлили прикордонники на Харківщині.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Під час виконання бойових завдань охоронці кордону зафіксували політ п’яти ударних дронів-камікадзе, які перетнули держкордон і летіли вглиб території України.

«Внаслідок відкритого вогню по цілях чотири безпілотники впали на землю та здетонували, а один готується до повернення «додому», – зазначили прикордонники.

Агентство Телевидения Новости