На Харківщині проживає понад 8 тис. ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

Статус постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи мають 17,6 тис. жителів Харківської області. 8,7 тис. з них – учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

За даними Департаменту соціального захисту населення Харківської ОВА, в області також проживає 4,9 тис. переселенців із зони радіоактивного забруднення, 1,8 тис. дітей, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, 2,2 тис. дружин (чоловіків) померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою. Кількість осіб з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС становить 5,3 тис. осіб.

Відповідно до Закону передбачено надання пільг і компенсацій постраждалим громадянам, як за рахунок Державного бюджету, так і місцевих бюджетів, а саме:

безоплатні ліки за пільговими рецептами лікарів та послуги зубного протезування;безоплатне санаторно-курортне лікування;знижки на оплату житлово-комунальних послуг;додаткова оплачувана відпустка;щомісячна грошова компенсація вартості продуктів харчування;щорічна допомога на оздоровлення та інше.

У 2023 році з державного бюджету на соціальну підтримку означеної категорії виділено кошти у сумі – 55,3 млн грн, які було використано в повному обсязі.

У І кварталі поточного року з державного бюджету профінансовано кошти на:

оплату додаткових відпусток – 0,5 млн грн;виплату грошової компенсації вартості продуктів харчування – 10,7 млн грн;компенсацію шкоди заподіяної здоров’ю – 0,4 млн грн.

Агентство Телевидения Новости