У Харкові вшанували пам’ять ліквідаторів Чорнобильської катастрофи

У день 38-ї річниці Чорнобильської катастрофи пам’ять її ліквідаторів вшанували покладанням квітів до пам’ятника Героям-Чорнобильцям у Молодіжному парку Харкова.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У заході взяли участь Харківський міський голова Ігор Терехов, начальник Головного управління ДСНС України у Харківській області Артем Астахов, голова Харківської обласної організації Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиля України» Анатолій Вінник, діючі співробітники Харківського гарнізону ДСНС, ветерани, які приймали безпосередню участь у ліквідації аварії на ЧАЕС, представники громадських організацій та харків’яни.

Пам’ять загиблих вшанували хвилиною мовчання.

Агентство Телевидения Новости