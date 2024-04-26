Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по вокзалу на Харківщині зросла до 13

Кількість постраждалих внаслідок удару по залізничному вокзалу у місті Балаклія Харківської області зросла до 13: ще двоє людей звернулися сьогодні до лікарів.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, 25 квітня близько 16:40 збройні сили рф завдали ракетного удару по залізничному вокзалу у Балаклії. Пошкоджено будівлю залізничного вокзалу, електричку, залізничні колії. За попередніми даними, ворог вдарив ракетою «Іскандер-М» з осколково-бойовою частиною, яка розірвалась в повітрі.

«Дії зс рф були спрямовані на велику кількість жертв серед цивільного населення, тому що саме в цей час до залізничного вокзалу прибувала електричка з людьми», – зазначили в прокуратурі.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости