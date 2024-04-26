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Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по вокзалу на Харківщині зросла до 13

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по вокзалу на Харківщині зросла до 13

Кількість постраждалих внаслідок удару по залізничному вокзалу у місті Балаклія Харківської області зросла до 13: ще двоє людей звернулися сьогодні до лікарів.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, 25 квітня близько 16:40 збройні сили рф завдали ракетного удару по залізничному вокзалу у Балаклії. Пошкоджено будівлю залізничного вокзалу, електричку, залізничні колії. За попередніми даними, ворог вдарив ракетою «Іскандер-М» з осколково-бойовою частиною, яка розірвалась в повітрі.

«Дії зс рф були спрямовані на велику кількість жертв серед цивільного населення, тому що саме в цей час до залізничного вокзалу прибувала електричка з людьми», – зазначили в прокуратурі.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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