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Оновлено графіки відключень світла в Харкові та області на 28–30 квітня

Оновлено графіки відключень світла в Харкові та області на 28–30 квітня

Складено нові графіки погодинних відключень електрики в Харкові та області на період із 25 по 28 квітня.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

У таблиця з годинами вимкнень червоним кольором виділено години без світла для певної групи, жовтим – години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі.

Поглянути, до якої групи належить та чи інша адреса, можна в таблиці з назвами вулиць та населених пунктів.

Агентство Телевидения Новости

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