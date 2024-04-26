У Харкові від «Укрзалізниці» вимагають привести в належний стан памʼятку культурної спадщини, пошкоджену обстрілами

Керівник Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова подав до суду позовну заяву в інтересах держави до АТ «Укрзалізниця» про зобовʼязання провести консерваційні та ремонтні роботи у памʼятці культурної спадщини у Харкові.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У Харкові прокурори встановили порушення інтересів держави у сфері дотримання законодавства про охорону культурної спадщини.

Мова йде про пам’ятку містобудування та архітектури місцевого значення «БК Залізничників» 1932 року побудови, що перебуває на державному обліку, і має охоронний номер 53 згідно з переліком пам’яток містобудування та архітектури.

Наказом Міністерства культури та інформаційної політики від 04.06.2020 № 1883 зазначена пам’ятка культурної спадщини занесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України місцевого значення, а також їй присвоєно новий охоронний № 7028-Ха. Площа вказаного обʼєкта складає 9 932,2 кв. метрів.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на вказану будівлю належить державі в особі АТ «Укрзалізниця».

Статтею 23 Закону України «Про охорону культурної спадщини» передбачено, що усі власники пам’яток або уповноважені ними органи (особи) незалежно від форм власності на ці об’єкти зобов’язані укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір.

Проте АТ «Укрзалізниця» вищевказані вимоги Закону не виконано.

Крім того, Департамент культури і туризму ХОВА звернувся з відповідними вимогами до власника щодо укладення охоронного договору та необхідності виконання невідкладних консерваційних та ремонтних робіт, які дозволяють забезпечити схоронність вказаної пам’ятки до початку реставраційних робіт, та надано строк для вжиття відповідних заходів. Однак відповіді від АТ «Українська залізниця» не надходило, питання щодо укладання охоронного договору та отримання дозволу на розробку науково-проєктної документації не ініціювалось.

Нині пам’ятка культурної спадщини перебуває в аварійному стані. Крім того, будівля зазнала суттєвих руйнувань внаслідок ракетних атак ворога.

Прокуратура через суд вимагає зобовʼязати АТ «Українська залізниця» укласти з Департаментом культури і туризму ХОВА охоронний договір щодо нежитлової будівлі та привести її до належного стану шляхом здійснення консерваційних та ремонтних робіт.

Наразі суддею Київського окружного адміністративного суду відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости