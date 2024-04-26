Окупанти завдали удару по автомобілю волонтерів на Харківщині: троє постраждалих

26 квітня о 12:30 в селі Сотницький Козачок Богодухівського району в результаті ворожого удару дроном по автомобілю поранено двох волонтерів – місцевих жителів.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Волонтери чоловік 1967 р.н. та його дружина, голова вуличного комітету, 1969 р.н. зазнали поранень рук, тіла та контузії. Пошкоджена автівка.

Пізніше до лікарів за допомогою звернувся й 19-річний син постраждалих, у юнака контузія.

Обстріл відбувся після видачі гуманітарної допомоги мешканцям села.

Агентство Телевидения Новости