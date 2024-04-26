Дві укриття «Укртелекома» у Харкові були незаконно передані в приватну власність: втрутилася прокуратура

Київською окружною прокуратурою м. Харкова направлено до суду два позови в інтересах держави в особі Фонду державного майна України про повернення двох захисних споруд державі та визнання права власності держави на вказане нерухоме майно.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що АТ «Укртелеком» оформлено право власності на два сховища, розташовані у Київському районі м. Харкова по вул. Свободи та вул. Старошишківській, які прийняті в експлуатацію у 1974 та 1989 роках, відповідно. Загальна площа сховищ – 228 кв. метрів, місткість – 230 осіб.

Ці сховища з часів незалежності України перебували у власності Українського об’єднання електрозв’язку «Укртелеком», пізніше реорганізованого в Українське державне підприємство електрозв’язку «Укртелеком». У 2000 році шляхом корпоратизації було створено ВАТ «Укртелеком», а в 2011 році контрольний пакет акцій підприємства продано державою в особі Фонду державного майна України Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕСУ». Під час приватизації до статутного капіталу АТ «Укртелеком» включено низку об’єктів нерухомого майна, розташованих в місті Харкові, включно із зазначеними сховищами, які є самостійними об’єктами цивільних прав, обмеженими в обороті.

Однак відчуження цих сховищ у приватну власність у 2011 році відбулось всупереч вимогам статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна», згідно з якою захисні споруди цивільного захисту не підлягали приватизації як об’єкти, що мають загальнодержавне значення. Аналогічна норма міститься і в статті 4 чинного Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Відстоюючи інтереси держави, окружна прокуратура подала до суду відповідні позови. Наразі Господарським судом Харківської області відкрито провадження у справах.

Агентство Телевидения Новости