Сегодня 16:43
Просмотров: 103
Вдень у Харкові можуть короткочасно вмикати вуличне освітлення
Енергетики КП «Міськсвітло» почали готувати мережі зовнішнього освітлення до експлуатації в осінньо-зимовий період.
Про це повідомили в Харківській міській раді.
На деяких вулицях міста комунальники вмикатимуть ліхтарі, аби перевірити місця пошкодження мереж, поміняти відпрацьовані чи пошкоджені лампи, а також провести інші необхідні ремонтні роботи.
Тривалість вмикання світла складатиме не більше трьох хвилин.