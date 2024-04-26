Вдень у Харкові можуть короткочасно вмикати вуличне освітлення

Енергетики КП «Міськсвітло» почали готувати мережі зовнішнього освітлення до експлуатації в осінньо-зимовий період.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

На деяких вулицях міста комунальники вмикатимуть ліхтарі, аби перевірити місця пошкодження мереж, поміняти відпрацьовані чи пошкоджені лампи, а також провести інші необхідні ремонтні роботи.

Тривалість вмикання світла складатиме не більше трьох хвилин.

Агентство Телевидения Новости