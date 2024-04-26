Конфлікт харківських волонтерів та Львівського ТЦК: коментарі сторін

Сьогодні, 26 квітня, близько 4:00 працівники Львівської поліції зупинили машину ГО «Порятунок тварин Харків», відібрали у водія паспорт і доправили у Львівський ОТЦК.

Про це повідомили волонтери «Порятунок тварин Харків».

За словами волонтерів, працівникам ТЦК було повідомлено про ціль поїздки.

«Їм показали тварин, що перебували в машині, вони знали, що дівчини з Харкова та мають відвезти тварин за місцем призначення. Натомість працівники, перебуваючи у нетверезому стані, ображали Юлію та Олену, ображали людей, які щоденно перебуваючи під обстрілами, рятують життя тварин із зони бойових дій (зараз це Часів Яр, Курахове, Купʼянськ тощо). Зокрема, Юлії надав «ляпаса» один із працівників ТЦК», – йдеться в повідомленні.

Волонтери кажуть, що їх обдурили тричі: заявили, що їхнього водія немає в ТЦК; пообіцяли, проте не вручили чоловіку повістку; пообіцяли відпустити чоловіка з повісткою додому – тепер кажуть, що він у Моршині.

«Четверта брехня – вже в офіційному коментарі Львівського ТЦК – «Даний громадянин пройшов медичне обстеження Мостиською територіальною комісією признаний придатним». Вʼячеслав (водій) зміг поговорити з зам. директора ГО «Порятунок тварин Харків» та повідомив, що його вимусили почати проходження ВЛК, але він відмовив і не пройшов її, нічого не підписавши», – йдеться в повідомленні.

Волонтерам не відомо, де зараз перебуває їхній водій.

Коментар Львівського обласного ТЦК та СП:

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