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У Харкові перейменують станції метро «Пушкінська», «Південний вокзал» та понад 370 топонімів

У Харкові перейменують станції метро «Пушкінська», «Південний вокзал» та понад 370 топонімів

26 квітня у Харкові на засіданні міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища підтримали перейменування понад 370 топонімів та двох станцій метрополітену: ст. м. «Пушкінська» на «Ярослава Мудрого», а «Південний вокзал» на «Вокзальну».

Про це повідомляє Харківська міська раді.

За результатами громадського обговорення члени комісії підтримали пропозиції перейменувати низку вулиць, назви яких пов’язані з країною-агресором, зокрема, вулицю Аерофлотську назвати вулицею Антонова, вулицю Бакуніна – вулицею Багатою, вулицю Васнєцова – вулицею Всеволода Нестайка, вулицю Сибірську – вулицею Поліською, а провулок Красноярський – провулком Юрія Вороного (на честь українського хірурга, який уперше в світі здійснив трансплантацію нирки).

Усього було розглянуто перейменування 367 топонімів. З повним списком можна ознайомитися за посиланням.

Агентство Телевидения Новости

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