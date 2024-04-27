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Російські війська завдали ударів по Харкову: влучили поряд із медзакладом

Російські війська завдали ударів по Харкову: влучили поряд із медзакладом

27 квітня близько 00:30 у Харкові пролунало кілька вибухів, є влучання у Салтівському районі.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, зафіксовані влучання поряд із медзакладом.

«Прилетіло поряд з медичним закладом. На даний момент без постраждалих – у медустанові повилітали шибки. Але це попередня інформація», – йдеться в повідомленні.

За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури.

Триває обстеження, інформація уточнюється.

Агентство Телевидения Новости

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