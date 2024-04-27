На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 10 атак окупантів

Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнення.

Загалом, ворог завдав 12 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Вночі, російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети різних типів.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог 14 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Дружелюбівка Харківської області; Греківка та Серебрянське лісництво Луганської області; Терни та південніше Зарічного на Донеччині.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської та Новий, Виїмка, Спірне, Іванівське і Кліщіївка Донецької областей.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 29 атак в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Очеретине, Семенівка, Уманське, Калинове.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Пречистівка та Урожайне, де ворог 17 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 радіолокаційній станції, 1 складу боєприпасів, 3 засобах протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ, 1 складу матеріально-технічних засобів противника.

Агентство Телевидения Новости