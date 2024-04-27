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На момент ракетної атаки в медзакладі Харкова знаходилось більше тисячі осіб – Терехов

На момент ракетної атаки в медзакладі Харкова знаходилось більше тисячі осіб – Терехов

Близько опівночі під ударом опинився медкомплекс, у корпусах якого на момент ракетного обстрілу знаходилося більше тисячі осіб – 900 пацієнтів і дві з половиною сотні персоналу.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«На щастя, ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу – в іншому випадку важко уявити кількість загиблих та постраждалих. Є одна поранена людина, ступінь – легкий», – підкреслив мер.

«Щодо руйнувань – від вибухової хвилі постраждало кілька будівель: вибиті шибки, пошкоджені дахи, лінії електропередач, водогін та інші інженерні комунікації. На місці працюють усі відповідні служби», – наголосив Терехов.

Агентство Телевидения Новости

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