Внаслідок нічної ракетної атаки пошкоджені корпуси, котельня та вікна медзакладу у Харкові

27 квітня 00:30 місто Харків удар С-300 по території 3-ї психлікарні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна, дах та внутрішнє оздоблення приміщень, недіюча будівля, корпус харчоблока, корпус відділення №14, котельня, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Травм зазнала 53-річна жінка.На момент прильоту перебувало 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу лікарні.

Загалом у закладі близько 900 пацієнтів і близько 250 співробітників закладу на добовому чергуванні.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Петропавлівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали села Піщане, Дергачі, Висока Яруга, Липці, Огірцеве, Водяне.

22:00 місто Вовчанськ. Внаслідок обстрілу загинув 67-річний чоловік.

21:40 село Липці Харківського району. Унаслідок обстрілу пошкоджена газова труба.

18:16 село Шестаковe Чугуївський район. Авіаційний удар на територію сільгосппідприємства, у будівлю ферми. Пошкоджена також цивільна автівка. Постраждав 42-річний цивільний чоловік.

12:30 у селі Сотницький Козачок Богодухівського району внаслідок влучання ворожого дрону в автомобіль дістали поранення два місцеві волонтери: чоловік 56 років та його 54-річна дружина. Також за медичною допомогою звернувся їх 19-річний син.

10:41 Харківський р-н, Дергачі. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 9 приватних будинків. Поранення дістали 52-річна жінка, двоє дівчат віком 5 і 16, а також 4-річний хлопчик.

26 квітня 10:30 селище Липці Харківського району. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 2 будинки та приміщення школи.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог 7 разів атакував наші позиції в районі н.п. Берестове, Кислівка.

З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району евакуйовано 79 дітей з родинами: Золочівська громада — 15; Борівська громада — 4; Дергачівська громада — 30; Липецька громада — 30.

Агентство Телевидения Новости