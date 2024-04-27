У Харкові усувають наслідки ракетного удару рф по лікарні

У Харкові триває ліквідація наслідків ворожого ракетного удару по території лікарні.

Про це повідомила заступниця начальника Харківської ОВА Олена Логвинова.

«Внаслідок ворожого обстрілу Харкова, який стався сьогодні близько 00:30, пошкоджено будівлю психіатричної лікарні. У момент удару в одному з лікувальних корпусів перебували 60 пацієнтів та 5 працівників. Травм зазнала 53-річна жінка з числа пацієнтів. Їй надали допомогу на місці. Також постраждали харчоблок, водогін та лінії електропередач», – розповіла Олена Логвинова.

Заступниця начальника ХОВА додала, що всіх пацієнтів із постраждалого корпусу розселили у відділення закладу, вони забезпечені всім необхідним.

Агентство Телевидения Новости