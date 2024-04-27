Дрони та ПЗРК: Австралія виділяє Україні допомогу на $100 млн

Австралія виділить для України новий пакет військової допомоги на 100 мільйонів доларів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з міністром оборони Австралії Річардом Марлзом у Львові, пише Кореспондент.

«Австралія готує для України новий пакет допомоги на 100 млн доларів. Половина цієї суми буде спрямована на велику партію ПЗРК (переносний зенітно-ракетний комплекс). Понад 30 млн доларів – на безпілотники в межах Коаліції дронів, а решта суми – на інші військові потреби», – повідомив Шмигаль.

Крім того, Австралія передасть Україні боєприпаси класу «повітря-земля».

Прем’єр зазначив, що загалом підтримка Австралією України вже складає понад 655 млн доларів, з них 540 млн доларів — це саме військова допомога.

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