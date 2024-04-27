Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:01
Просмотров: 69

Дрони та ПЗРК: Австралія виділяє Україні допомогу на $100 млн

Дрони та ПЗРК: Австралія виділяє Україні допомогу на $100 млн

Австралія виділить для України новий пакет військової допомоги на 100 мільйонів доларів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з міністром оборони Австралії Річардом Марлзом у Львові, пише Кореспондент.

«Австралія готує для України новий пакет допомоги на 100 млн доларів. Половина цієї суми буде спрямована на велику партію ПЗРК (переносний зенітно-ракетний комплекс). Понад 30 млн доларів – на безпілотники в межах Коаліції дронів, а решта суми – на інші військові потреби», – повідомив Шмигаль.

Крім того, Австралія передасть Україні боєприпаси класу «повітря-земля».

Прем’єр зазначив, що загалом підтримка Австралією України вже складає понад 655 млн доларів, з них 540 млн доларів — це саме військова допомога.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 