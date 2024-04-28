Кількість поранених в результаті удару дроном по вантажівці на Харківщині збільшилася до двох

Протягом доби з 27 по 28 квітня артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та інші. Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти Стрілеча, Синельникове, Вовчанські Хутори.

За добу ударів по Харкову не зафіксовано, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

13:00 у Вовчанську ворожий FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль. Поранення дістали два цивільних водія віком 53 та 59, госпіталізовані до медичного закладу.

12:50 Куп’янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Благодатівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 20 господарчих споруд.

27 квітня 11:20 Чугуївський р-н, с. Вовчанські Хутори, обстріл КАБ будівлі дитячого садку.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог 13 разів атакував позиції ЗСУ в районі населених пунктів Кислівка, Берестове, Копанки.

З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району евакуйовано 88 дітей з родинами: Золочівська громада – 15; Борівська громада – 4; Дергачівська громада – 39; Липецька громада – 30.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 37,45 га території, знищили 560 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости