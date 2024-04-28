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В боях за Очеретине загинув штурмовик з Харківщини
На війні з рф загинув військовослужбовець Олексій Вініченко, уродженець селища Березівка Пісочинськї громади Харківського району.
Про це повідомив Пісочинський селищний голова Олег Чернобай.
Олексій Вініченко (1980 р. н.) служив гранатометником 3-го штурмового відділення 3-го штурмового взводу 1-ї штурмової роти військової частини А4862.
Захисник загинув 17 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Очеретине Донецької області.