Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:43
Просмотров: 73

В боях за Очеретине загинув штурмовик з Харківщини

В боях за Очеретине загинув штурмовик з Харківщини

На війні з рф загинув військовослужбовець Олексій Вініченко, уродженець селища Березівка Пісочинськї громади Харківського району.

Про це повідомив Пісочинський селищний голова Олег Чернобай.

Олексій Вініченко (1980 р. н.) служив гранатометником 3-го штурмового відділення 3-го штурмового взводу 1-ї штурмової роти військової частини А4862.

Захисник загинув 17 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Очеретине Донецької області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 