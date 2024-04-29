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Поїзд-кухня Укрзалізниці готує їжу для Харківської психіатричної лікарні
Унікальний поїзд-кухня Укрзалізниці продовжує працювати на Харківщині та допомагає регіону долати наслідки постійних ворожих обстрілів.
Про це повідомляє «Укрзалізниця».
Упродовж декількох днів працівники поїзда-кухні також готують для Харківської психіатричної лікарні.
Вона була зруйнована російськими ракетами. На момент терористичної атаки в лікувальному закладі перебувало 60 пацієнтів та 5 лікарів.
Поки харчоблок лікарні та інші господарські приміщення лікарні відновлюють, їжу для пацієнтів готуватиме поїзд-кухня Укрзалізниці.