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Поїзд-кухня Укрзалізниці готує їжу для Харківської психіатричної лікарні

Поїзд-кухня Укрзалізниці готує їжу для Харківської психіатричної лікарні

Унікальний поїзд-кухня Укрзалізниці продовжує працювати на Харківщині та допомагає регіону долати наслідки постійних ворожих обстрілів.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Упродовж декількох днів працівники поїзда-кухні також готують для Харківської психіатричної лікарні.

Вона була зруйнована російськими ракетами. На момент терористичної атаки в лікувальному закладі перебувало 60 пацієнтів та 5 лікарів.

Поки харчоблок лікарні та інші господарські приміщення лікарні відновлюють, їжу для пацієнтів готуватиме поїзд-кухня Укрзалізниці.

Агентство Телевидения Новости

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