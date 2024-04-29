Поїзд-кухня Укрзалізниці готує їжу для Харківської психіатричної лікарні

Унікальний поїзд-кухня Укрзалізниці продовжує працювати на Харківщині та допомагає регіону долати наслідки постійних ворожих обстрілів.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Упродовж декількох днів працівники поїзда-кухні також готують для Харківської психіатричної лікарні.

Вона була зруйнована російськими ракетами. На момент терористичної атаки в лікувальному закладі перебувало 60 пацієнтів та 5 лікарів.

Поки харчоблок лікарні та інші господарські приміщення лікарні відновлюють, їжу для пацієнтів готуватиме поїзд-кухня Укрзалізниці.

Агентство Телевидения Новости