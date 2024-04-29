Під Бєлгородом окупанти будують новий аеродром

Окупанти будують новий аеродром у Бєлгородській області.

Його розташували на відстані 75 км від кордону України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на супутникові знімки, які опублікував OSINT-дослідник RedIntel Panda.

«Після зимової відлиги роботи відновилися. 27 квітня 2024 року на злітно-посадковій смузі триває укладання базового шару або самого покриття. Sentinel Hub вимірює злітно-посадкову смугу приблизно на 1800 метрів», – йдеться в повідомленні.

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