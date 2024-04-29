Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:26
Просмотров: 94

Під Бєлгородом окупанти будують новий аеродром

Під Бєлгородом окупанти будують новий аеродром

Окупанти будують новий аеродром у Бєлгородській області.

Його розташували на відстані 75 км від кордону України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на супутникові знімки, які опублікував OSINT-дослідник RedIntel Panda.

«Після зимової відлиги роботи відновилися. 27 квітня 2024 року на злітно-посадковій смузі триває укладання базового шару або самого покриття. Sentinel Hub вимірює злітно-посадкову смугу приблизно на 1800 метрів», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 