Через обстріли на Харківщині поранено троє людей: слідчі фіксують наслідки

Військові рф завдали удари по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

28 квітня близько 3:00 окупанти обстріляли околиці селища Глушківка. Сталося займання сухостою.

О 9:20 військові рф завдали три удари авіабомбами по місту Вовчанськ. Пошкоджені приватні домоволодіння, приміщення приватного підприємства.

По селу Глибоке о 10:00 ворог завдав ударів трьома керованими авіабомбами.

У місті Куп’янськ під час ворожого обстрілу з РСЗВ «Град» отримали поранення 52-річний чоловік та 36-річну жінку, яку витягли з-під завалів. У місті пошкоджені приватні домоволодіння.

Близько 15:30 росіяни завдали удари двома безпілотниками по селищу Липці. Пошкоджені приватні домоволодіння.

У селищі Стрілеча внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав цивільний 60-річний чоловік.

29 квітня о 2:00 військові рф завдали ударів керованими авіабомбами по селу Загризове. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости