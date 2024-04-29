Захопили ділянку біля річки Харків: прокуратура вимагає знести самовільно збудований паркан

Київською окружною прокуратурою Харкова направлено до суду позовну заяву в інтересах держави в особі Харківської міської ради та ГУ Держгеокадастру в Харківській області до двох фізичних осіб про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою водного фонду та стягнення завданої шкоди.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що по вул. Лазківка-Лужок у Харкові розташовані земельні ділянки, які на праві приватної власності належать 36-річній жінці та її 60-річному батьку. На частині земель знаходиться житловий будинок, який належить фігурантам, інша частина належить до земель сільськогосподарського призначення.

Батько і донька вирішили «збільшити» територію та, не маючи правових підстав, побудували з обох боків паркан у межах прибереженої захисної смуги річки Харків, самовільно зайнявши таким чином прилеглу земельну ділянку.

Такі дії унеможливлюють вільний доступ інших осіб до берега річки, що суперечить вимогам законодавства. Крім того, прибережна захисна смуга належить до земель водного фонду й не може перебувати у приватній власності.

Самовільним зайняттям земельної ділянки завдана шкода на суму майже 200 тис. гривень її законному власнику – Харківській міській територіальній громаді.

До теперішнього часу земельна ділянка Харківської міської територіальної громади не звільнена від самовільно збудованого паркану, у зв’язку з чим окружна прокуратура звернулась з відповідним позовом до суду. Наразі Господарським судом Харківської області відкрито провадження у справі.

Крім того, як повідомлялось раніше, (https://t.me/prokuratura_kharkiv/14719) стосовно 60-річного чоловіка направлено до Київського районного суду Харкова обвинувальний акт за фактом самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 197-1 КК України). Досудове розслідування стосовно його доньки триває.

Агентство Телевидения Новости