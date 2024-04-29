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Польські фермери розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною – ДПСУ

Польські фермери розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною – ДПСУ

У пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» на кордоні з Польщею поновився рух вантажівок.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

«За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні після 10:00 (за київським часом) польські фермери припинили дії з блокування руху вантажним транспортним засобам перед пунктом пропуску «Гребенне – Рава-Руська», – сказали прикордонники.

Оформлення та пропуск через кордон вантажівок у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Таким чином всі пункти пропуску на кордоні з Польщею наразі розблоковано.

Водночас за наявною інформацією, на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту.

Агентство Телевидения Новости

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