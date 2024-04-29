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На Харківщині відновили цифрове мовлення Т2

На Харківщині відновили цифрове мовлення Т2

У Харкові та області відновили цифрове мовлення Т2: наразі жителі обласного центру та найближчих районів можуть переглядати всі пакети телевізійних програм МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 та МХ-7.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Трансляція не відбувалася внаслідок влучання 22 квітня ворожої ракети у телевізійну вежу.

Для перегляду програм не потрібно виконувати ніяких переналаштувань. У мережі канали з’являться автоматично, якщо в наявності приймач Т2.

Агентство Телевидения Новости

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