На Харківщині відновили цифрове мовлення Т2

У Харкові та області відновили цифрове мовлення Т2: наразі жителі обласного центру та найближчих районів можуть переглядати всі пакети телевізійних програм МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 та МХ-7.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Трансляція не відбувалася внаслідок влучання 22 квітня ворожої ракети у телевізійну вежу.

Для перегляду програм не потрібно виконувати ніяких переналаштувань. У мережі канали з’являться автоматично, якщо в наявності приймач Т2.

Агентство Телевидения Новости