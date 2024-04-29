У Старому Салтові відновлюють 13 пошкоджених обстрілами багатоповерхівок

Минулого року в селищі Старий Салтів на Харківщині відремонтували чотири багатоповерхових будинки, ще в 13 зараз тривають відновлювальні роботи. Ці будинки включені до переліку проєктів, які відновлюються за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

«Селище Старий Салтів значно постраждало від ворожих обстрілів. Ворог прицільно бив по житловій інфраструктурі. Цього року в квітні готуємо до здачі в експлуатацію два будинки, ще три будуть готові у травні. Решту житлових об’єктів завершимо влітку та восени. Наразі головне – відновити житло для якомога більшої кількості людей», – розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Помічник виконроба Антон Погарський працює на одному з будинків, де невдовзі закінчать відновлювальні роботи. Він розповів, що в багатоповерхівці вже повністю замінили вікна та двері, облаштували укриття у підвалі.

«Цей будинок був одним з найбільш пошкоджених, мав чотири влучання, руйнацію плит перекриття та даху. Наразі це все відновлено, будівлю утеплено, залишається завершити роботи по цоколю. Загалом ми почали відновлювати будинок в жовтні минулого року і намагаємося закінчити роботи в найкоротші терміни», – розповів Погарський.

Також в Старому Салтові відновлюють заклад освіти та розробляється окремий проєкт на будівництво захисної споруди цивільного захисту. В процесі ремонту й будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини і Центру надання адміністративних послуг.

Агентство Телевидения Новости