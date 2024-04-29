На Харківщині зникла неповнолітня дівчина
Поліція Харківщини розшукує безвісти зниклу жительку Зміївської громади Ганну Холодову 2010 р. н., яка напередодні пішла на прогулянку та додому не повернулася.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Ганна Холодова 2010 року народження проживає в селищі Зідьки Зміївської громади. Дівчина пішла з дому на прогулянку 28 квітня о 12:00 та до теперішнього часу не повернулась.
Прикмети: зріст 170 см, худорлявої статури, блакитні очі, волосся світле.
Була одягнута в спортивну кофту з капюшоном блакитного кольору, чорну футболку, сірі кросівки, темно-коричневі лосини.
Тих, хто володієте будь-якою інформацією про місцеперебування розшукуваної, поліція просить повідомити до ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області за телефоном +380503055233, 102 чи іншим зручним способом.