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На Харківщині зникла неповнолітня дівчина

На Харківщині зникла неповнолітня дівчина

Поліція Харківщини розшукує безвісти зниклу жительку Зміївської громади Ганну Холодову 2010 р. н., яка напередодні пішла на прогулянку та додому не повернулася.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Ганна Холодова 2010 року народження проживає в селищі Зідьки Зміївської громади. Дівчина пішла з дому на прогулянку 28 квітня о 12:00 та до теперішнього часу не повернулась.

Прикмети: зріст 170 см, худорлявої статури, блакитні очі, волосся світле.

Була одягнута в спортивну кофту з капюшоном блакитного кольору, чорну футболку, сірі кросівки, темно-коричневі лосини.

Тих, хто володієте будь-якою інформацією про місцеперебування розшукуваної, поліція просить повідомити до ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області за телефоном +380503055233, 102 чи іншим зручним способом.

Агентство Телевидения Новости

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