Армія рф завдала ударів КАБами по Харкову (оновлено)

29 квітня близько 18:15 окупанти завдали ударів по Київському району Харкова, пролунало два вибухи.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Попередньо, було застосовано керовані авіаційні бомби. Поранень зазнала одна жінка, медики надають постраждалій необхідну допомогу.

Також, за інформацією начальника ОВА, крім Харкова армія рф завдала ударів щонайменше пʼятьма КАБами по населених пунктах Харківського району. За попередніми даними, без постраждалих. Деталі встановлюються.

Оновлено о 18:34. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, зафіксовано удар по житловій забудові, частково пошкоджена багатоповерхівка.

Агентство Телевидения Новости