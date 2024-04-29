Стан пораненого внаслідок обстрілу Харкова чоловіка – середньої важкості

Ввечері 29 квітня військові росії завдали двох ударів авіабомбами по центру Харкова. Зафіксоване влучання на територію житлового комплексу на відкриту місцевість.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Пошкоджені вікна у багатоповерховому будинку. Горить трава на відкритій території.

Внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранень 42-річний чоловік. З вибуховою травмою та уламковими пораненнями його госпіталізували до медичного закладу. Лікарі оцінюють його стан як середньої важкості.

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Коментар: Спартак Борисенко, в. о. нач. управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту

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