Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:53
Просмотров: 107

Стан пораненого внаслідок обстрілу Харкова чоловіка – середньої важкості

Стан пораненого внаслідок обстрілу Харкова чоловіка – середньої важкості

Ввечері 29 квітня військові росії завдали двох ударів авіабомбами по центру Харкова. Зафіксоване влучання на територію житлового комплексу на відкриту місцевість.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Пошкоджені вікна у багатоповерховому будинку. Горить трава на відкритій території.

Внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранень 42-річний чоловік. З вибуховою травмою та уламковими пораненнями його госпіталізували до медичного закладу. Лікарі оцінюють його стан як середньої важкості. 

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. 

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Коментар: Спартак Борисенко, в. о. нач. управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 