Ворожими обстрілами поранені два мешканця Харківщини: слідчі фіксують наслідки

Військові рф завдавали ударів по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

29 квітня о 18:25 росіяни завдали удари по місту Харків з авіації. Дві авіабомби влучили у відкриту місцевість поруч з житловими будинками. Пошкоджено фасад та скління багатоквартирного будинку. Поранення отримав 42-річний чоловік. Його госпіталізували в лікарню.

Близько 2:00 в результаті ворожого авіаційного обстрілу КАБ у селі Загризове пошкоджено сім приватних будинків, господарчі споруди, гараж.З РСЗВ «Ураган» окупанти обстріляли село Кругляківка. Пошкоджені приватні будинки.

У Куп’янськ-Вузловий внаслідок обстрілу керованими авіабомбами біля будинку уламкові поранення отримав 67-річний чоловік. Він доставлений до лікарні.

Близько 16:40 внаслідок ворожого обстрілу дроном пошкоджено багатоквартирний будинок у місті Вовчанськ.

О 17:50 військові рф завдали три авіаудари керованими авіабомбами по селу Слобожанське. Пошкоджені приватні домоволодіння.

У селищі Липці внаслідок ворожих авіаударів пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та гаражі.

Близько 17:15 у лісосмузі у місті Дергачі підірвався на міні 58-річний чоловік. З мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями доставлений в лікарню.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости