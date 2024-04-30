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У Харкові усувають аварію на водоводі після ракетного удару по психіатричній лікарні

У Харкові усувають аварію на водоводі після ракетного удару по психіатричній лікарні

Бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» закінчують комплексне відновлення мереж водопостачання та водовідведення після ракетного обстрілу медичного комплексу в Салтівському районі.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Як розказав директор комплексу «Харківводопостачання» Владлен Волков, усі послуги з водопостачання та водовідведення на місці події відновлені в повному обсязі. Тривають заходи з комплексного благоустрою території.

За словами начальника Салтівської районної експлуатаційної дільниці Віталія Халимона, каналізаційні системи зазнали значних руйнувань у двох місцях.

«Одна з пошкоджених ділянок приймає стоки від харчоблока, тому відновлення цієї мережі було в пріоритеті. Вибухом пошкодило не лише наші мережі, а й численні комунікації, розташовані поряд», – зазначив Віталій Халимон.

Загалом на двох ділянках ремонтники замінили 45 м каналізаційних мереж і збудували чотири оглядові колодязі.

Агентство Телевидения Новости

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