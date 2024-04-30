Видатки на безпеку та відновлення інфраструктури у Харкові збільшили

Харківська міська рада внесла зміни до бюджету міської територіальної громади на 2024 рік.

Про це повідомляє міськрада.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 30 квітня, на позачерговій сесії міськради.

Як повідомили в Департаменті бюджету і фінансів, це обумовлено необхідністю приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України та розпоряджень начальника Харківської обласної військової адміністрації, згідно з якими бюджету міста, зокрема, передбачена додаткова дотація з держбюджету на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування в розмірі 1,16 млрд грн, а також субвенція на ліквідацію наслідків збройної агресії – 604,3 млн грн.

У зв’язку з цим були збільшені видатки на відновлення зруйнованих об’єктів комунальної теплоенергетики на 870 млн грн, утримання та ремонт вулично-дорожньої мережі – на 142,2 млн грн, будівництво захисних споруд на території шкіл – на 138,3 млн грн.

Крім того, 16,8 млн грн було спрямовано на захист цивільного населення та підвищення рівня громадської безпеки.

Агентство Телевидения Новости