З дев’яти поранених внаслідок обстрілу Харкова госпіталізовано четверо

Дев’ять людей поранено та одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу авіабомбами Харкова 30 квітня.

Загиблий – 24-річний цивільний чоловік, працював на підприємстві. Був на роботі, коли росіяни завдали авіаудару. Пішов із життя внаслідок уламкового поранення, повідомили в Харківській ОВА.

З дев’яти поранених до медичних установ госпіталізовано трьох жінок віком 28, 38, 40 та одного 42-річного чоловіка — усі з вибуховими травмами.

Шістьом людям надана допомога на місці, у переважній більшості з них гостра реакція на стрес.

Перше влучання зафіксовано в Київському районі на території гаражного кооперативу та адмінбудівлі неподалеку. Понад 40 гаражів розтрощені. Зайнялись три легкові автомобілі, пошкоджені ще шусть. Другий удар здійснено по Холодногірському району, внаслідок чого пошкоджено дві цивільні будівлі.

Агентство Телевидения Новости