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У Нацраді закликає держустанови припинити в Telegram офіційну комунікацію

У Нацраді закликає держустанови припинити в Telegram офіційну комунікацію

Голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим’юк на тлі блокування ботів української розвідки заявила, що державі слід припинити офіційну комунікацію в Telegram.

Про це Герасим’юк сказала в етері телемаратону, пише Громадське.

«Я вважаю, що хоча Telegram і є дуже зручною формою комунікації, але офіційні особи та офіційні державні організації повинні бути поза Telegram, і треба цю заборону негайно запроваджувати», – відзначила голова Нацради.

Що стосується дій розвідувальних органів у Telegram, то це «вирішувати їм», додала Герасим’юк.

«[Telegram] – це лише один з механізмів отримання інформації [українською розвідкою]. Але держава старається зробити все, щоб налагодити контакти з цифровими платформами. Я думаю, що потроху треба все ж таки переводити офіційну комунікацію до інших месенджерів», – резюмувала вона.

Герасим’юк також розповіла, що Нацрада працює з європейськими партнерами для того, щоб внести Telegram у перелік великих цифрових платформ, які підлягають регуляції та можуть бути оштрафованими у випадках порушення законодавства.

Агентство Телевидения Новости

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