Харківський пологовий будинок об’єднали з лікарнею швидкої медичної допомоги

У Харкові Міський пологовий будинок №1 реорганізували шляхом приєднання до Міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 30 квітня, на позачерговій сесії міської ради.

Департамент охорони здоров’я створює мережу медичних закладів, яка відповідатиме мінімальним (базовим) напрямкам медичного обслуговування, зокрема, під час надзвичайних ситуацій і воєнного стану.

З огляду на це Міський пологовий будинок №1 приєднали до Міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова. Реорганізація проведена без зменшення обсягу послуг, які надаються населенню.

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