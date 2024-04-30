У Харкові на честь випускника Каразінського університету назвали вулицю

На честь випускника Каразінського університету у Харкові перейменували вулицю: колишня вулиця Білогорська названа на випускника вишу Олександра Чабана.

Про це повідомили в ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

Олександр Чабан загинув у бою поблизу села Гракове на Харківщині 20 липня 2022 року, захищаючи Україну на фронті російсько-української війни. Він був старшим лейтенантом, командиром протитанкового взводу 92-ої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Олександр закінчив соціологічний факультет (спеціальність «Політологія») з відзнакою. У студентські роки він очолював Студентське наукове товариство університету, був лідером студентського самоврядування Каразінського університету.

Агентство Телевидения Новости