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150 дронів та дві станції управління передали військовим на Харківщині

150 дронів та дві станції управління передали військовим на Харківщині

У Харкові передали військовим, які зараз стоять на Лиманському напрямку, 150 FPV-дронів та дві станції управління: обладнання придбали за кошти Ізюмської міської громади для бійців 143-ї окремої піхотної бригади.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

«Закупили дрони і дві станції управління, які подовжують роботу дронів на 5 кілометрів, а також ховають від противника оператора», – розповідає міський голова Ізюму Валерій Марченко.

Системи комплексів FPV зараз є найбільше ефективними та найбільш вживаними у Збройних Силах. А також, як розповідають військові, найбільш точними в застосуванні.

«Коефіцієнт корисної дії цих дронів дуже високий. Один FPV – один уражений об’єкт, що набагато краще артилерійських систем, набагато простіші у використанні. Використання цих дронів дадуть змогу зупинити ворога, здійснити контрзаходи, зберегти життя і здоров’я наших хлопців, відповідно, збільшити ураження ворога, живої сили і військової техніки», – зазначає заступник командира бригади Микола Бордюгов.

Агентство Телевидения Новости

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