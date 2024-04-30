У Старому Салтові ремонтують будівлю амбулаторії та ЦНАПу: вартість робіт майже 74 млн грн

Відновлення будівлі амбулаторії та ЦНАПу у селищі Старий Салтів на Харківщині відбувається за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії та обласного бюджету. Загальна кошторисна вартість робіт становить 73,9 мільйона гривень.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

«Аварійно-відновлювальні роботи в приміщеннях амбулаторії, Центру надання адміністративних послуг і адмінбудівлі розпочалися ще минулого року. Цей об’єкт став перехідним і на 2024, адже будівля зазнала значних пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів», – повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов,

Він наголосив, що для зручності людей тут удосконалюють безбар’єрне середовище. Зокрема, раніше в будівлі був підйомник для маломобільних груп населення, а наразі облаштовують ліфт.

«На сьогодні частково виконані оздоблювальні роботи в приміщеннях амбулаторії. Плануємо завершити їх наприкінці травня. До того ж на 90% закінчено ЦНАП. Загалом залишилося зробити лише вхідні двері. Також будемо займатися благоустроєм території», – додав виконроб Юрій Резніченко.

Раніше у будівлі зробили всі мережі: теплопостачання, водопровід, каналізацію тощо. Окремо працюватимуть дизельні електростанції, котельня, тож буде автономне опалення.

«Для енергозбереження ми застосували гарні двокамерні вікна, зробили утеплення мінватою. Тобто намагалися максимально утеплити цю будівлю. Окрім того, там, де раніше були підвальні приміщення, обладнали хірургічне відділення, де можна навіть у складних обставинах проводити операції», – прокоментував виконроб.

Агентство Телевидения Новости