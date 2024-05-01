Слобожанські гвардійці на змаганнях стронгменів вибороли сім медалей

У Києві пройшли Всеукраїнські змагання зі стронгмену для ветеранів та військовослужбовців.

Команда 5-ї Слобожанської бригади, яка була представлена 8 гвардійцями, виборола 7 призових місць, повідомили у 5 Слобожанській бригаді.

Військовослужбовці випробували себе у жимі лежачи на максимум на паралімпійській лавці; жимі лежачи на рази 60/30 кг (чол/жін); 10 залікових пострілів з класичного лука на дистанції 15 м; веслуванні на тренажері, інвастрінгу.

Переможцями змагань від 5-ї Слобожанської бригади стали:

• Кіяшко Сергій – веслування на тренажері – 1 місце;

• Паршаков Євген – жим лежачі на рази 1 місце, жим лежачи на максимум – 2 місце, інвастронг 1 місце;

• Лисенко Віталій – інвастронг – 2 місце;

• Брильов Микола – веслування на тренажері – 2 місце;

• Парфонюк Сергій – інвастронг – 2 місце.

Агентство Телевидения Новости