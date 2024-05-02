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З 18 травня запрацює Е-кабінет військовозобов’язаних

З 18 травня запрацює Е-кабінет військовозобов’язаних

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко розказала, що електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«18 травня Міністерство оборони запускає, як і визначено чинним законом, електронний кабінет військовозобов’язаного… Зараз цей застосунок буквально створюється, і ми отримуємо всі необхідні документи, щоб він був доступний всім нашим громадянам», – зазначила Черногоренко.

За її словами, для того, щоб оновити дані в е-кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і заповнити необхідні «поля».

«Власне, з 18 травня, у військовозобов’язаних буде обов’язок зареєструвати свої дані, а саме – номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання в трьох доступних форматах – в ТЦК та СП, через ЦНАП або через електронний кабінет військовозобов’язаного. Це буде мобільний застосунок, його можна буде завантажити в App Store і в Google Play Market… Ми працюємо над тим, щоб в застосунку була доступна ця дуже проста і зручна функція – авторизуватися, заповнити ці три «поля» і отримати одразу інформацію з бази військовозобов’язаних «Оберіг» для того, щоб передивитися, які дані є по тобі в реєстрі», – підкреслила заступниця міністра оборони.

Агентство Телевидения Новости

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