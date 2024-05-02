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Наслідки обстрілів Харківщини: 4 загиблих, 15 поранених

Наслідки обстрілів Харківщини: 4 загиблих, 15 поранених

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та інші.

Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти Веселе, Харків, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка, Подоли, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

10:51, 1 травня. Харків. Внаслідок обстрілу пошкоджено 14 житлових будинків.

23:27 Ізюмський р-н, селище Борова. Внаслідок обстрілу пошкоджена господарча споруда та частково зруйнований житловий будинок. Постраждала 66-річна жінка, без госпіталізації.

13:10 Куп’янський р-н, Шевченківська ТГ, село Лелюківка. Внаслідок обстрілу були вибиті вікна та частково пошкоджено дахи будинків. Загинула 66-річна жінка.

 17:02 Харківський район, село Липці. Внаслідок обстрілу горів дах будинку. Загинула 78-річна цивільна жінка.

12:10 Ізюмський р-н, біля села Глинське, на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор, постраждав 46-річний водій.

10:00 селище Золочів Богодухівського району. Внаслідок обстрілу авіабомбами пошкоджені адміністративні приміщення, будівля Ощадбанку, більше ніж 20 автомобілів, а також знищено приватний будинок. Загинули двоє людей та тринадцять постраждали.

За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 14 атак, зокрема у районах н.п. Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Копанки Харківської області;

З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району евакуйовано 111 дітей з родинами: Золочівська громада — 15; Борівська громада — 4; Дергачівська громада — 62; Липецька громада — 30.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 41,6 га території, знищили 486 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости

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