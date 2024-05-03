На Харківщині працюють роботизовані комплекси з розмінування

Роботизовані комплекси, спеціально призначені для знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів, допомагають зберегти життя саперів.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Один з таких комплексів стоїть на озброєнні київських саперів ДСНС, які наразі працюють на Харківщині.

«Він має назву Digital Vanguard-ST. Завдяки своїм невеликим габаритам та маневровості, цей робот може використовуватися у важкодоступних місцях», – підкреслюють сапери.

На ньому встановлені 3 камери, які дозволяють оператору в режимі реального часу слідкувати за проведенням маніпуляцій. Він може працювати автономно до 5 годин.

«Днями завдяки цій техніці сапери знешкоджували саме новітні російські міни ПОМ-3. Вони це робили, керуючи роботом дистанційно, на безпечній відстані.Тож наші сапери сильно потребують більшої кількості подібних комплексів», – наголошують в ДСНС.

Агентство Телевидения Новости