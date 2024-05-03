У Чехії не вітають ухилянтів з України − МЗС

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що в країні не підтримують тих українських чоловіків, які намагаються уникнути військового призову.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє видання Novinky.

Ян Ліпавський прокоментував прагнення української влади повернути чоловіків, які виїхали за кордон.

«Я розумію проблему виїзду українських чоловіків призовного віку. Чехія вже давно підтримує українських біженців і ми приймаємо їх на своїй території. Але не тих, хто намагається уникнути призовного обов’язку», – сказав Ліпавський.

В МВС Чехії зазначили, що в країні перебувають 94 643 чоловіки віком від 18 до 65 років, які мають тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні.

Однак можливості держави обмежені, коли справа стосується обов’язкового повернення, зазначає видання.

«Чеська держава не має для цього правових підстав. Вона не може позбавити когось тимчасового захисту лише тому, що вона так вирішила», – сказала Вера Гонускова, експерт з міжнародного права з юридичного факультету Карлового університету.

Теоретичний вихід вона бачить у тому, що Україна надсилає повістку, а за кордоном особа її не виконує. Тоді Україна могла б притягнути до кримінальної відповідальності такого громадянина та вимагати його екстрадиції з-за кордону за вчинення злочину.

Шляхом може бути й обмеження у видачі паспортів, до якого нещодавно вдалася українська влада.

«Кожен українець, який має у нас тимчасовий захист, зобов’язаний підтвердити це дійсним проїзним документом, де він має тимчасовий захист. Якщо він цього не зробить, йому загрожує штраф до п’яти тисяч крон і можливість адміністративного провадження з метою депортації», – сказав Йозеф Урбан, речник Управління зовнішньої поліції.

Проте термін дії паспорта – десять років, тому очікувати масового повернення українців на батьківщину в найближчому майбутньому не варто.

Агентство Телевидения Новости