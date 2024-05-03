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Обстріли Харківщини: слідчі фіксують наслідки

Обстріли Харківщини: слідчі фіксують наслідки

Окупанти завдавали ударів по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

2 травня о 7:00 внаслідок артобстрілу Петропавлівки поранення отримала 64-річна цивільна жінка.

Куп’янськ росіяни обстріляли з РСЗВ «Ураган» касетним боєприпасам. Пошкоджені приватні домоволодіння. Поранення отримав 67-річний цивільний чоловік.

Близько 12:15 ракетою Гром Е-1 окупанти завдали удар по селу Островерхівка. Пошкоджено господарчі споруди приватного сільгосппідприємства.

О 15:35 з мінометів військові рф обстріляли Липці. Пошкоджено багатоквартирний будинок, гаражі, споруди на об’єкті цивільної інфраструктури.

Близько 16:30 російські військові завдали удари керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, надвірні будівлі, господарчі споруди, гаражі.

По місту Дергачі ворог завдав авіаударів, внаслідок чого постраждали 8 дітей та 75-річний чоловік. Пошкоджені приватні домоволодіння, будівля спортивного клубу, в якому тренувалися діти.

Близько 19:00 внаслідок ворожого артобстрілу села Новоосинове загинув цивільний чоловік.

У селі Вовчанські Хутори внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок.

У селищі Старий Салтів через ворожий обстріл горіла хвойна підстилка.

По селу Баранівка о 2:10 російські окупанти здійснили артобстріл. Пошкоджено приватне домоволодіння. О 23:15 військові рф обстріляли населений пункт з РСЗВ.

3 травня близько 1:00 військові рф обстріляли місто Вовчанськ з мінометів. Пошкоджено приватний будинок.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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