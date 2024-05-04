Армія рф вдарила «шахедами» по Основ’янському району Харкова: четверо постраждалих

4 травня близько 1:10 окупанти атакували цивільну інфраструктуру Харкова безпілотниками «шахед»: сталася пожежа, постраждали троє жінок та 13-річна дитина.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Постраждалі дитина 2010 року народження та жінка госпіталізовані, 89-річній жінці надали допомогу на місці. Піздніше ще одне звернення надійшло від 52-річної жінки. Без госпіталізації», – повідомив Синєгубов.

У результаті падіння уламків сбитих «шахедів» сталося загорання цивільної двоповерхової офісної будівлі в Основʼянському районі міста Харкова.

Рятувальники ліквідовують загорання цивільної інфраструктури та дерев ще за двома адресами.

Агентство Телевидения Новости