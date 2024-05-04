Армія рф вдарила «шахедами» по Основ’янському району Харкова: четверо постраждалих
4 травня близько 1:10 окупанти атакували цивільну інфраструктуру Харкова безпілотниками «шахед»: сталася пожежа, постраждали троє жінок та 13-річна дитина.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Постраждалі дитина 2010 року народження та жінка госпіталізовані, 89-річній жінці надали допомогу на місці. Піздніше ще одне звернення надійшло від 52-річної жінки. Без госпіталізації», – повідомив Синєгубов.
У результаті падіння уламків сбитих «шахедів» сталося загорання цивільної двоповерхової офісної будівлі в Основʼянському районі міста Харкова.
Рятувальники ліквідовують загорання цивільної інфраструктури та дерев ще за двома адресами.