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Нічна атака «шахедів» на Харків: постраждало 4 людини

Нічна атака «шахедів» на Харків: постраждало 4 людини

Сьогодні, 4 травня, о 1:17 російські загарбники завдали ударів по Харкову. Окупанти завдали ударів «Шахедами».

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок попадання уламків горіли двохповерхові офісна та складська будівлі. А також будівля шиномонтажу. Постраждали 4 людини.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 16 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти Борова, Куп‘янськ.

14:05 місто Харків. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок, конструктивні елементи зруйнованого будинку на площі. Загалом пошкоджено 15 приватних будинків, скління вікон підприємства. Постраждали двоє чоловіків 66 та 77 років. Загинула 82-річна жінка.

11.40 місто Чугуїв. Внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ 2 ракети Торнадо С та о 12.30 ворожий ракетний обстріл 2 ракети ЗРК С-300 пошкоджено будинок, квартири, 2 автомобілі. Поранено 3 людини.

11:40 Куп’янський район, Великобурлуцька громада, село Шипувате. На території цивільного підприємства впав ворожий безпілотний літальний апарат.

3 травня 8:00 – 12:00 місто Вовчанськ. Відбувся ворожий артилерійський обстріл двох гаражних кооперативів, території колишнього аеродрому, будинків, що розташовані поруч.

За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 16 атак, зокрема у районах н.п. Петропавлівка, Кислівка Харківської області;

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 50,21 га території, знищили 463 вибухонебезпечні предмети.

Агентство Телевидения Новости

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